Choć ciepłe dni zachęcają do wyjścia do ogrodu lub lasu, sezon na alergie trwa w najlepsze i może skutecznie popsuć plany alergików. Winowajcami są malutkie pyłki, pochodzące z drzew, chwastów, trawy i kwiatów, które tak pielęgnujemy. Są one niezbędne do rozmnażania roślin, przetrwania owadów i całego łańcucha pokarmowego, więc nie powinniśmy narzekać. Jeśli jednak jesteś alergikiem i chcesz cieszyć się w ogrodzie pięknym zapachem kwiatów bez kichania i swędzenia, istnieją rośliny, które wydzielają mniej pyłku.