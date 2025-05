Tektonika bez płyt? Tak to może działać na Wenus

W przeciwieństwie do Ziemi, Wenus nie posiada tektoniki płyt, czyli układu pękniętych i poruszających się względem siebie skorup planetarnych. Jednak powierzchnia Wenus wciąż nosi ślady aktywności wewnętrznej, a korony mogą być kluczem do zrozumienia tych procesów.

Uważa się, że korony powstają w wyniku działania gorących strumieni stopionej materii wypływających z wnętrza planety. Unoszą one powierzchnię, tworząc kopułę, która później zapada się, a lawa wydobywa się z boków, formując pierścień. Choć Wenus nie ma jednolitego pola magnetycznego jak Ziemia, interakcje między plamami gorącej materii a litosferą mogą prowadzić do zjawisk podobnych do tektoniki.