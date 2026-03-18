Gdzie fotowoltaika da najwięcej prądu? Powstała słoneczna mapa Polski

Fotowoltaika w Polsce stała się jednym z najczęściej rozważanych sposobów na obniżenie rachunków za prąd. Coraz więcej osób zastanawia się nad własną instalacją. Też o tym myślisz? Jeśli tak, nowe opracowanie naukowców z IMGW-PIB i Politechniki Wrocławskiej może okazać się wyjątkowo pomocne.

Słoneczna mapa Polski. Co pokazuje atlas?

Atlas Energetyki Solarnej dla Polski to narzędzie, które pozwala ocenić, ile energii słonecznej można realnie wykorzystać w różnych częściach kraju. Powstał z myślą o osobach planujących inwestycje w panele fotowoltaiczne, ale jego zastosowanie jest znacznie szersze. Umożliwia porównanie aż dziewięciu wariantów przykładowych instalacji, co pozwala lepiej zrozumieć, jak różne ustawienia wpływają na produkcję energii.

Kluczową rolę odgrywają tu dane. Atlas opiera się na analizie informacji z lat 2015-2024, pozyskanych m.in. z systemów satelitarnych EUMETSAT. Dzięki temu uwzględnia zarówno zmienność w czasie, jak i różnice przestrzenne, czyli to, jak nasłonecznienie zmienia się w zależności od regionu Polski.

Rozwiń

Gdzie w Polsce panele działają najlepiej?

Narzędzie można traktować jak swoistą mapę "słonecznego potencjału". Uwzględnia ono setki tysięcy obserwacji i pozwala sprawdzić, gdzie warunki dla fotowoltaiki są najbardziej sprzyjające. Co ważne, nie chodzi tylko o samą ilość słońca. Atlas bierze pod uwagę również takie elementy jak kąt nachylenia paneli czy ich ustawienie względem stron świata.

Średnia suma roczna i dobowa produkcji energii w instalacji PV w latach 2015-2024. Zestawienie dla wariantów instalacji IMGW materiał zewnętrzny

Dzięki temu użytkownik może nie tylko ocenić, czy inwestycja ma sens w jego lokalizacji, ale też dowiedzieć się, jak ustawić instalację, aby działała możliwie najefektywniej. To szczególnie istotne, bo nawet niewielkie zmiany w ustawieniu mogą przełożyć się na zauważalne różnice w produkcji energii.

Narzędzie dla inwestorów i ciekawych świata

Choć dane historyczne nie gwarantują identycznych wyników w kolejnych latach, to analiza wieloletnia daje solidne podstawy do podejmowania decyzji. Pokazuje bowiem obszary, w których inwestycja w fotowoltaikę ma największy sens.

Cyfrowa wersja atlasu została udostępniona online, co oznacza, że każdy może sprawdzić potencjał swojego regionu. To przykład, jak dane meteorologiczne i nowoczesne technologie mogą wspierać codzienne decyzje - od planowania domowej instalacji po większe projekty energetyczne.

Źródło: IMGW

Niedźwiedzie budzą się z zimowego snu. Są głodne, ale prawdziwe obżarstwo dopiero się zacznie © 2026 Associated Press