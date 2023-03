Najbardziej niszczycielskie jest tornado oznaczone w klasyfikacji Fujity jako F-5. Wtedy zniszczenia są określane jako "niewiarygodnie duże".



Podział tornad według skali Fujity Prędkość wirującego powietrza wewnątrz leja:

F-0 64-115 km/h

F-1 115-180 km/h

F-2 180-252 km/h

F-3 252-330 km/h

F-4 330-417 km/h

F-5 417-510 km/h

Gdzie występują tornada?

Tornado pojawiają się prawie na wszystkich kontynentach, również w Europie i w Polsce. Zjawiska tego nie zaobserwowano jedynie na Antarktydzie.

Najczęściej tornada pojawiają się w Stanach Zjednoczonych i tam także mają największą siłę. Oprócz USA tornada pojawiają się często w krajach takich jak Kanada, Australia, Japonia, Meksyk czy Rosja.

W jakich stanach w USA jest Aleja Tornad?

W Stanach Zjednoczonych jest pewien obszar, w którym trąby powietrzne pojawiają się szczególnie często. Jest on znany jako Aleja Tornad. Obejmuje pas ziemi w środkowej części USA, który przebiega przez południową część stanów Dakota Północna i Dakota Południowa, a także Nebraskę, Kansas, Oklahomę, Teksas, Iowa, Missouri, Arkansas i Luizjanę.

Aleja Tornad to obszar, w którym występują największe skupiska tornad na świecie. Powstanie tornada w tym obszarze jest spowodowane przez ciepłe powietrze docierające do USA znad Zatoki Meksykańskiej. Kiedy to ciepłe powietrze spotyka się z chłodnym powietrzem z Kanady, wtedy istnieje duże ryzyko pojawienia się trąby powietrznej.