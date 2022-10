Dotychczasowe prognozy pogody pokazują normalną, lub nieco wyższą temperaturę.

Jednak naukowcy z Copernicus Climate Change Service ostrzegają, że końcówka roku może przynieść silne mrozy.

ostrzegają, że końcówka roku może przynieść silne mrozy. Prognozy długoterminowe przedstawił również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Widać na nich, że średnia temperatura w grudniu będzie w normie, za to będzie większa ilość opadów. Cieplejsze z kolei mają być kolejne miesiące - styczeń i luty.

Zimą na pogodę wpłynie La Nina

Według meteorologów pogoda tegorocznej zimy będzie kształtowana przez zjawisko La Nina. W związku z tym, że będzie to już trzecia zima z rzędu kształtowana przez to zjawisko, można spodziewać się warunków podobnych do ubiegłych lat.

- Widzimy zimę jako cieplejszą niż zwykle - prognozuje Carlo Buontempo, dyrektor Copernicus Climate Change Service, który opracowuje sezonowe prognozy dla Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF).



- Niemniej jednak nadal istnieje znaczna szansa na blokadę, która może prowadzić do niskich temperatur i słabego wiatru nad Europą - powiedział naukowiec agencji AFP, gdy serwis opublikował comiesięczną aktualizację swoich prognoz.

Mróz pod koniec 2022 roku

Coraz bardziej prawdopodobne jest, że końcówka roku przyniesie jednak niższą pogodę. To za sprawą wspomnianej przez Buontempo tzw. blokady atmosferycznej, która może się pojawić. To szczególne warunki, które uniemożliwią napływ ciepłego i wilgotnego powietrza, a tym samym przyniosą mróz i brak opadów.

Kolejne prognozy długoterminowe Copernicusa mają być opublikowane w przyszłym miesiącu. Z pewnością pokażą dokładniejsze wartości temperatury dla początku 2023 roku. Pogoda jest na tyle nieprzewidywalna, ze próba ustalenie, co będzie się działo za kilka miesięcy, obarczona jest dużym błędem.

