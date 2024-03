Koniec zimy? Wiosna szykuje niespodziankę

Prognozy wskazują jednoznacznie. Będzie chłodniej

Co prawda, raczej już nie możemy liczyć na powrót śnieżnej zimy (lokalnie, np. w górach jak najbardziej może spaść jeszcze śnieg). Ale też nie ma co liczyć na ciepłą wiosnę. Prognozy długoterminowe wskazują, że średnia temperatura marca będzie w normie (od 0 do 5 st. C). Kwiecień ma być z kolei poniżej normy, która mieści się w granicach od 5 do 10 st. C, a więc dla nas może być odczuwalnie chłodniej niż w lutym, kiedy temperatura potrafiła wyskoczyć do niemal 20 st. C. Trzeba pamiętać, że mowa tu cały czas o średniej temperaturze powietrza. To oznacza, że jak najbardziej mogą wystąpić piękne, słoneczne i ciepłe dni.

Dane meteorologiczne potwierdzają, że luty był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów na całym świecie. To zła wiadomość, ponieważ zbyt wczesny początek wegetacji może spowodować, że pojawiające się później przymrozki przyczynią się do strat w uprawach rolnych i sadowniczych.