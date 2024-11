Nadciąga potężne załamanie pogody. Burze śnieżne, wichury i fala mrozów

W większości regionów jego porywy z kierunku południowego, a następnie zachodniego, będą osiągać do 70-80 km/h , a lokalnie do 90 km/h. W regionach zachodnich, północnych i centralnych wichurom towarzyszyć będą intensywne opady śniegu o charakterze zawiei śnieżnych.

W środę, 20 listopada, na południu kraju, a także na Pomorzu, przejdą ciągłe, intensywne opady śniegu . Spadnie przeważnie do 5 cm śniegu, jednak w górach i na pogórzu nawet do 10-20 cm. Na drogach będzie bardzo ślisko i niebezpiecznie.

W większości regionów utworzy się pokrywa śnieżna o grubości od 1 do 5 cm, na Pomorzu i wybrzeżu do 5-10 cm, a w górach do 20-40 cm. Znów bardzo mocno powieje. Praktycznie w całym kraju porywy południowo-zachodniego wiatru mogą osiągać 70-80 km/h, a miejscami do 90-100 km/h.