Nawałnica tak potężna, że lato zamieniło się w zimę. Są zdjęcia

Przez Europę przetaczają się od dłuższego czasu gwałtowne burze i intensywne gradobicia, miejscami tworzą się nawet trąby powietrzne. Ekstremalne zjawiska nie omijają także Polski.

Regularnie dochodzi do podtopień i zalań, generowany jest przy tym ogrom zniszczeń: domów, samochodów, upraw. Skutki nawałnic odczuwalne są na terenie całego kraju.



Anomalie pogodowe w całej Polsce. Gradobicia, ulewy i silny wiatr

Odchylenia pogody dają się we znaki mieszkańcom wszystkich województw, niemal codziennie do Polaków rozsyłane są alerty RCB z ostrzeżeniami na temat ewentualnych przerw w dostawie prądu czy możliwych zalań. Zaledwie wczoraj do zaskakującej zjawiska doszło choćby na terenie Małopolski.



W niektórych miejscach drogi zamieniły się w rwące rzeki, wiatr przewracał drzewa, sytuacja wyglądała poważnie. Ponadto pojawiły się niezwykle intensywne gradobicia. W Wolbromiu w powiecie olkuskim akumulacja gradu sprawiła, że miasto wyglądało, jakby nagle nawiedziła je zima. Mieszkańcy małopolskiego miasteczka podzielili się nagraniami i zdjęciami, ukazującymi skalę wydarzenia. „Aż trudno w to uwierzyć”, brzmią komentarze.

Nawałnica w Wolbromiu. Małopolskie miasto nagle zrobiło się białe niczym w zimie

Po przejściu superkomórki burzowej z ulewnymi opadami deszczu oraz gradu w Wolbromiu nagle zrobiło się biało. Jak zaznaczają Polscy Łowcy Burz, nawałnicy towarzyszył ponadto silny wiatr, a gradziny osiągały co najmniej 3 cm średnicy. „Strasznie. Wygląda, jakby to był luty, a nie lipiec. Nawet nie chcę wiedzieć, co przeżywają mieszkańcy”, brzmi jeden z komentarzy pod zdjęciami obrazującymi zjawisko.

Mieszkańcy Wolbromia relacjonują, że „było biało jak w zimie”, a od gradu porobiły się m.in. wgniecenia w karoserii. Poruszanie się po mieście było niemożliwe nawet autem ze względu na fakt, że ulice zamieniły się w potoki.