Po ostatnich upalnych dniach do Polski zawitała nieco bardziej jesienna pogoda. Zachmurzone niebo, niższe temperatury i opady deszczu. Choć ten ze względu na suszę hydrologiczną jest niezbędny, to ulewne opady prognozowane w najbliższych dniach mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanu rzek, a nawet do podtopień i powodzi.

Od czwartku do niedzieli w województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim meteorolodzy prognozują sumę opadu dobowego nawet do 150 mm, czyli 150 litrów na metr kwadratowy, a miejscami wartości te mogą być jeszcze wyższe. Wszystko za sprawą niżu genueńskiego o nazwie Boris, który przyniesie masy wilgotnego powietrza. Czy rzeczywiście może doprowadzić do powodzi?



Co to jest niż genueński i jak powstaje?

Niż genueński jest zjawiskiem meteorologicznym, tworzy się w rejonie Zatoki Genueńskiej na Morzu Śródziemnym, u wybrzeży Włoch. Gdy masy chłodnego powietrza dotrą nad ciepłe wody morskie, front ulega zafalowaniu i tworzy się cyklon, tj. ośrodek niskiego ciśnienia. Choć jest on generalnie typowym zjawiskiem dla jesieni, to niesie ze sobą pewne zagrożenie ze względu na zawartą w powietrzu wilgoć. Niż z tego obszaru może się przemieszczać wzdłuż trzech szlaków: Va, Vb i Vd. Najistotniejszy z punktu widzenia Polski jest szlak Vb.

Zdjęcie Tory niżów nad Europą według W. Van Bebbera źródło: Van Bebber W. J.: Die Zugstrassen der barometrischen Minima. In: Meteorologische Zeitschrift 8 (1891) / Wilhelm Jacob van Bebber / domena publiczna

- Układy cyklonalne, przemieszczające się nad Europę Środkowo-Wschodnią znad Morza Śródziemnego pojawiają się na jej obszarze średnio około 7 razy w roku. Większość niżów śródziemnomorskich przybywa nad Europę Środkowo-Wschodnią szlakiem Vb, wyznaczonym już w 1891 r. przez W. J. van Bebbera i podobnymi szlakami, przebiegającymi z południa na północny wschód rzez obszar Polski lub na wschód od jej granic - piszą Jan Degirmendžić i Krzysztof Kożuchowski w publikacji z 2015, która ukazała się w Przeglądzie Geograficznym (patrz źródła).

Czy niż genueński rzeczywiście może spowodować powódź?

Szlak Vb przebiega od Zatoki Genueńskiej przez Nizinę Padańską i Nizinę Węgierską w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z powyższego cytatu, częstość przemieszczania się tych niżów nie jest zbyt duża, ale masy wilgotnego powietrza często przyczyniają się do obfitych i długotrwałych opadów deszczu lub śniegu. Niestety średnio co czwarty niż południowoeuropejski przynosi opady powyżej 50 mm, najczęściej w południowej i wschodniej Polsce. Przykładowo średnia miesięczna suma opadów dla Wrocławia we wrześniu to 46 mm, maksymalna w lipcu - 75 mm. Widać więc, że w ciągu zaledwie kilkunastu do kilkudziesięciu godzin może spaść miesięczna ilość deszczu.



Faktem jest to, ze niż genueński przyczynił się do powodzi w 1997 roku zwanej powodzią tysiąclecia, przy czym wówczas cyklon pojawił się w lipcu. W tamtym czasie miały miejsce dwie następujące po sobie fale opadów, które sprawiły, że w ciągu całego lipca suma opadów przekroczyła średnią miesięczną trzy- lub czterokrotnie, a w górach nawet pięciokrotnie.

Zdjęcie Powódź na wrocławskim osiedlu Kozanów w 1997 roku / J.M.K. Kokot/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Niż genueński Boris. Ostrzeżenia pogodowe IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 3. Najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. We wschodniej części woj. wielkopolskiego i zachodniej części woj. łódzkiego obowiązuje stopień 2., a w rejonie od Włocławka do Grudziądza stopień 1. (stan na 12.09.2024 r., godz. 10:21).

Nad północnymi Włochami w ciągu najbliższych godzin dojdzie do rozwoju ośrodka niskiego ciśnienia, który z upływem czasu będzie przemieszczał się na północ, przez rejon wschodnich Alp oraz Karpat. Niż ten w nocy z piątku na sobotę (13/14.09.2024) dotrze do południowej części Polski, stopniowo się pogłębiając. Informują meteorolodzy z IMGW

Jego trasa jest zgodna ze szlakiem Vb. Napływowi wilgotnej masy powietrza ze wschodu i wystąpieniu silnych wiatrów z kierunków północnych sprzyjać będzie rozmieszczenie wyżów barycznych. Wędrówka Borisa zostanie zablokowana przez rozległy wyż znad Rosji, a dodatkowo nad Francją rozbuduje się kolejny antycyklon (środek wysokiego ciśnienia), doprowadzając do zwiększenia gradientu barycznego, czyli większej różnicy ciśnienia. To oznacza możliwość wystąpienia silnego wiatru.

Dzienne opady w województwach objętych 3 stopniem zagrożenia prognozuje się na poziomie od 50 mm w czwartek (dolnośląskie i opolskie) do nawet 120 mm w sobotę. Miejscami mogą być znacznie wyższe. Największe sumy spodziewane są w południowych częściach tych województw. W niedzielę możliwe dalsze intensywne opady, które według prognoz osiągną od 30 do 50 mm.