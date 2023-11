Ludzie od wieków patrzyli w niebo. Dla jednych wyjątkowe lub nietypowe zjawiska atmosferyczne były przepowiednią czegoś złego, inni widzieli w tym inspirację artystyczną. Dzisiaj wiemy znacznie więcej o tym, co dzieje się nad naszymi głowami, niemniej jednak wciąż zachwycamy się takimi zjawiskami jak czerwone wschody lub zachody Słońca.

W Południowej części Polski niedzielny poranek przywitał mieszkańców oraz podróżnych niezwykle intensywnym pomarańczowym wschodem Słońca. Wiele osób chwyciło za aparaty fotograficzne i smartfony, uwieczniając widowiskowo wyglądającą atmosferę na zdjęciach. Część z nich udostępnili Lubuscy Łowcy Burz.



Czerwony wschód Słońca - co oznacza?

Na początku zaznaczmy, że określenie "czerwony wschód/zachód Słońca" nie zawsze musi być dosłowne. Mówimy tak również wtedy, gdy niebo jest różowe lub pomarańczowe. Jednak wspólnym mianownikiem jest intensywny kolor.

Patrząc na niektóre fotografie wykonane w górach, ma się wrażenie, jakby płonęły ogromne połacie lasu. Inne z kolei pokazują, jakby całe niebo pokryte było ogniem. Nic dziwnego, że dawniej taka obserwacja budziła strach.



Czerwone wschody i zachody utrwaliły się także w kulturze. Jak pisał polski żeglarz (który dwukrotnie samotnie opłynął kulę ziemską) Krzysztof Baranowski w książce "Praktyka oceaniczna":

Gdy czerwone słońce wschodzi w marynarzu bojaźń się rodzi. Lecz gdy czerwień o zachodzie, wie marynarz o pogodzie.

To tłumaczenie powiedzenia angielskich marynarzy "red sky at morning, sailors take warning. Red sky at night, sailor's delight".

Samo powiedzenie ma znacznie starsze korzenie. Już w Biblii znajdziemy fragment (Ew. Mateusza 16: 2-3) w którym padają słowa Jezusa: - Gdy nastaje wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś: Dziś będzie niepogoda, bo niebo się czerwieni i jest zachmurzone.

Jak to wyjaśnić? Fronty atmosferyczne w umiarkowanych szerokościach geograficznych przesuwają się z zachodu na wschód. Czerwone niebo wiązane jest z obecnością wyżu, który z kolei przynosi ładną pogodę.



Gdy czerwone niebo pojawia się o zachodzie Słońca wiadomo, że wyż dopiero przyjdzie na nasz obszar i możemy spodziewać się ładnej pogody. Gdy czerwone niebo pojawi się o wschodzie, oznacza to, że wyż już nas opuszcza (przesuwa się na wschód) i może nastąpić zmiana pogody.

Trzeba jednak pamiętać, że pojawienie się takiego nieba pod koniec roku nie jest niczym niezwykłym. Kąt nachylenia Ziemi sprawia, że Słońca znajduje się wyjątkowo nisko nad horyzontem, a jego promienie mają jeszcze dłuższą drogę do przebycia. Z tego powodu światło niebieskie jest rozproszone, a do nas docierają fale o intensywnie czerwonej barwie.

Niebo może zmieniać kolor

Choć jesteśmy przyzwyczajeni do niebieskiego nieba i pomarańczowego lub czerwonego zachodu Słońca, intensywność barwy może się zmieniać. Nie ma jednego błękitu nieba. Będzie różniło się w zależności od stopnia zanieczyszczenia czy wilgotności. Co jakiś czas pojawiają się informacje o pyle znad Sahary, który dociera do naszego kraju. Również wtedy barwa zachodzącego Słońca będzie bardziej intensywna.

