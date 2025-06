Najbardziej spektakularna zmiana czeka nas w piątek i sobotę. Do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze z południa Europy, co oznacza prawdziwy skok temperatur. W piątek termometry pokażą od 19-22 st. C na wschodzie i wybrzeżu do 28 st. C na zachodzie, a w sobotę i niedzielę może być jeszcze cieplej, nawet 30-33 st. C na zachodzie i w centrum. Nocami również zrobi się cieplej. Na zachodzie kraju temperatura minimalna nie spadnie poniżej 15-18 st. C, a na wschodzie wyniesie od 10 do 13 st. C.