Pogoda na święta Bożego Narodzenia 2022. To już pewne - śniegu nie będzie

Spis treści: 01 Pogoda przed świętami

02 Jaka pogoda w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia?

Pogoda przed świętami

Po okresie ochłodzenia, w okresie przedświątecznym w dniach 21-23 grudnia temperatura będzie rosła niemal w całym kraju. Jedynie w Tatrach nastąpi niewielki spadek. Według IMGW termometry w środę wskażą od 2 stopni C przy wschodniej granicy Polski do 3-4 stopni na zachodzie. Podobne wartości temperatury utrzymają się w czwartek, w piątek natomiast nastąpi wzrost od 4-5 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. Poprzednie prognozy IMGW podawały wzrost temperatury nawet do 10-11 stopni w piątek.

W środę (21 grudnia) niemal w całej Polsce pogoda pochmurna i deszczowa jedynie na południowym wschodzie mogą wystąpić przejaśnienia.

W czwartek chmury będą pokrywały niebo nad całym krajem, ale opady wystąpią przede wszystkim na wschodzie. W sobotę pochmurno i deszczowo w całym kraju.