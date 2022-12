Najniższa temperatura, jaką odnotowano w Polsce, wynosiła minus 41 st. C. Obserwacji dokonano w 1940 roku w Siedlcach w woj. mazowieckim. Jednak ze względu na to, że pomiary z innych stacji znacznie się różniły, rekord ten jest dyskusyjny. Podobna temperatura była w 1929 roku w Żywcu i Olkuszu, gdzie temperatura spadła odpowiednio minus 40,6 oraz minus 40,4 st. C.

Jeżeli chodzi o nieco bliższe nam lata, to w 2017 r. na torfowisku w Kotlinie Nowotarskiej odnotowano temperaturę minus 38,9 st. C, a w 2012 r. w Łopusznej w woj. małopolskim minus 35 st. C. Pod względem regionalnym najzimniejszym obszarem w Polsce, tzw. biegunem zimna jest Suwalszczyzna, gdzie średnia temperatura dla stycznia wynosi poniżej minus 4 stopni C.

Gdzie na świecie jest najzimniej?

Jeśli liczba kresek poniżej zera w Polsce przyprawia Cię o dreszcze, to nic w porównaniu do najzimniejszego aktualnie miejsca na Ziemi. W tym momencie najzimniejszym miejscem jest rejon północnej Syberii, a dokładnie Nizina Północnosyberyjska, gdzie temperatura wynosi -48 st. C, a w ciągu dnia termometry pokażą -49 st. C.

Z kolei w poniedziałek 12 grudnia w Ojmiakonie w Rosji odnotowano -62 st. C. Chociaż nam takie temperatury nie mieszczą się w głowach, to dla mieszkańców nie są żadnym zaskoczeniem. Każdej zimy temperatura osiąga tam (a nawet przekracza) minus 50 stopni poniżej zera. To najzimniejsza stale zamieszkana miejscowość w Eurazji, a wszystko dzięki specyficznemu położeniu.



Wieś otoczona jest górami ze wszystkich stron, które są barierą dla ciepłego powietrza. Od północy, dzięki dolinie rzecznej (dolina Indygirki) zimą mogą napływać masy chłodnego powietrza. Najniższą temperaturę, minus 72,2 st. C, odnotowano tam w 2004 r. Po powierzchnią ziemi jest tam wieczna zmarzlina, a życie jest możliwe dzięki istnieniu gorących źródeł.

