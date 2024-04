Pogoda zwariowała? Czekają nas rekordowe temperatury

Weekend będzie wyjątkowo ciepły, w tym przypadku prognozy poszczególnych modeli są bardziej zgodne. W sobotę od 15-18 st. C na północnym wschodzie do 24 st. C w zachodnich województwach. Niedziela ma być rekordowo ciepła. W większości kraju termometry powinny pokazać od 22 st. C do 25 st. C, a na Dolnym Śląsku (a w modelu GFS 0,25 deg. również w woj. śląskim i małopolskim) może być nawet 27 st. C.



W poniedziałek ponownie nieco chłodniej, model GFS wskazuje temperatury podobne do piątkowych, natomiast model ECMWF HRES od 15 do 19 st. C w pasie Wybrzeża, do 24-25 st. C na południu Polski. Co ciekawe, niektóre prognozy właśnie na poniedziałek zapowiadają apogeum ciepła. W Tatrach, gdy powieje halny, będzie nawet 30 st. C.

Na temperaturę nie powinniśmy narzekać również we wtorek, a nawet środę, ale od połowy tygodnia rozbieżności temperatury pomiędzy modelami zaczynają się już zwiększać.

Widać sprawdza się tutaj polskie przysłowie "kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Absolutny rekord ciepła padł w 2012 roku. Wówczas w miejscowości Słupca (woj. wielkopolskie) zanotowano 32,5 st. C. Rekord minimalnej temperatury należy do miejscowości Sianki, gdzie w 1931 roku temperatura spadła do -21,8 st. C.

Źródła: IMGW, twojapogoda.pl