Silny wiatr i sztorm na Bałtyku. Zobacz, co jeszcze przyniesie pogoda w weekend

Obecnie Polska znajduje się w zasięgu wyżu, który przemieszcza się na południowy wschód. W piątek dostaniemy się pod wpływ rozległego układu niżowego, jak informuje IMGW. Pojawią się opady związane z przejściem chłodnego frontu atmosferycznego.

Jaka pogoda będzie w weekend?

Jak informuje IMGW, weekend przyniesie zróżnicowaną aurę, silny i porywisty wiatr oraz opady.

Piątek będzie pochmurny i deszczowy. W górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w całej Polsce powyżej 0 stopni C, najchłodniej na południowych wschodzie, gdzie termometry pokażą 2 stopnie C, na zachodzie do 9 stopni C. Mróz w nocy wystąpi tylko na Podhalu, tam temperatura spadnie do -4 stopnie C. Na obszarze większości kraju wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem, porywisty.



Sobota przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem, miejscami intensywne. Lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Na zachodzie w ciągu dnia termometry pokażą do 8 stopni C, na wschodzie 3-4 stopnie C. Temperatura odczuwalna może być niższa ze względu na umiarkowany lub dość silny wiatr. Najmocniej będzie wiało nad morzem, gdzie porywy wiatru mogą przekroczyć 85 km/h. W pozostałej części kraju prędkość wiatru powyżej 70 km/h.

W niedzielę temperatura niemal bez zmian, od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni C na zachodzie. W centrum do 5 stopni C. W dalszym ciągu pochmurno z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północy śnieg. Choć wiatr nieco osłabnie, to w dalszym ciągu może osiągać prędkość do 60 km/h.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Podmuchy do 120 km/h

Głęboki ośrodek niżowy z układem frontów, który przemieści się nad południową Skandynawią i Bałtykiem przyniesie bardzo silny i niebezpieczny wiatr.



Na Wybrzeżu porywy mogą sięgać 120 km/h, w głębi lądu około 80-90 km/h. Na Bałtyku spodziewamy się silnego sztormu. W sobotę wiatr będzie wiał z północnego zachodu, co będzie stanowiło dodatkowe zagrożenie dla rejonów nadmorskich. Wiatr zacznie słabnąć stopniowo w nocy z soboty na niedzielę. ostrzega IMGW