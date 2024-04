Silne trzęsienie ziemi na Tajwanie. Co to są wstrząsy wtórne?

Tajwan regularnie nawiedzany jest przez trzęsienia ziemi w związku ze specyficznym położeniem na obszarze Pacyficznego Pierścienia Ognia, czyli strefy subdukcji płyt tektonicznych - miejsca, gdzie cięższa płyta oceaniczna zagłębia się i wchodzi pod lżejszą płytę kontynentalną. Biegnie on wzdłuż granicy Oceanu Spokojnego i powoduje dużą aktywność sejsmiczną i wulkaniczną od Indonezji po Chile. Dzisiejsze trzęsienie ziemi było najsilniejsze od 25 lat. Jego epicentrum miało miejsce 18 kilometrów na południe od miasta Hualian, a hipocentrum znajdowało się na głębokości 34,8 km.

Warto przypomnieć, że skala Richtera jest skalą logarytmiczną mierzącą wstrząsy na podstawie amplitudy drgań. Każdy kolejny stopień oznacza 10-krotny wzrost amplitudy drgań. Skala Richtera nie ma górnej granicy, ale w praktyce wstrząsy o magnitudzie powyżej 9 są tak rzadko spotykane. Najmniejsze wstrząsy o magnitudzie poniżej 2,0 są rejestrowane tylko przez sejsmografy. Choć ich nie czujemy, na Ziemi codziennie jest ich około 8 tys. Większość ludzi zaczyna odczuwać wstrząsy powyżej 3,0-3,5. Powyżej 5,5 mogą powodować uszkodzenia budynków.

Jak pokazują dane Centralnej Administracji Meteorologicznej Tajwanu, po głównym trzęsieniu nastąpiły wstrząsy wtórne o sile 3,1 do 6,5 w skali Richtera. Najsilniejsze ze wstrząsów wtórnych, które wystąpiły po godzinie 15:00 (po 9:00 czasu polskiego), miało magnitudę 4,5. Rzecznik Centralnej Agencji Pogodowej Tajwanu ostrzegł, że wstrząsy wtórne mogą występować do końca tygodnia, a ich siła może dochodzić do 7 w skali Richtera.

Wstrząsy wtórne same w sobie są trzęsieniami ziemi, ale można je dokładniej opisać jako wstrząsy o mniejszej sile (lub mniejszej intensywności) następujące po głównym trzęsieniu ziemi. Z reguły oznaczają drobne korekty wzdłuż części uskoku, jak wskazują encyklopedia Britannica i Amerykańska Służba Geologiczna. Większość uskoków wtórnych ma miejsce na całym obszarze pęknięcia uskoku i występuje albo wzdłuż samej płaszczyzny uskoku, albo wzdłuż innych uskoków w obszarze objętym naprężeniem związanym ze wstrząsem głównym.