1,1 mln sztuk amunicji pojechało do Ukrainy. USA skonfiskowały je Iranowi

I wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem - albo informacje o pustych magazynach sojuszników zdziałały cuda - bo amerykańska administracja poinformowała, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie skonfiskowaną irańską broń i amunicję, co ma pomóc w złagodzeniu niektórych z krytycznych niedoborów, z jakimi boryka się ostatnio ukraińska armia.



A mówiąc precyzyjniej, część już przekazały, bo w poniedziałek doszło do transferu 1,1 mln sztuk amunicji, która została pierwotnie przejęta przez amerykańskie siły morskie 9 grudnia 2022 roku podczas próby przemytu do Jemenu. Na co jeszcze może liczyć Kijów? W złożonych przez Departament Sprawiedliwości wnioskach dotyczących przepadku skonfiskowanej irańskiej broni i amunicji jest też mowa o "ponad 9 000 karabinów, 284 karabinach maszynowych, około 194 wyrzutniach rakiet czy ponad 70 przeciwpancernych rakietach kierowanych".

Rząd nabył własność tej amunicji 20 lipca 2023 r. w wyniku roszczeń Departamentu Sprawiedliwości dotyczących przepadku cywilnego wobec irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) czytamy w oświadczeniu.

I chociaż zdaniem ekspertów nie jest to rozwiązanie idealne, bo nie zaspokaja wszystkich ukraińskich potrzeb, to zapewnia krytyczne wsparcie i odciąża nieco siły sojusznicze, które zmagają się z niedoborami magazynowymi. Co więcej, jak przekonuje jeden z amerykańskich urzędników, Jonathan Lord, który był orędownikiem tego pomysłu, jest w tym pewnego rodzaju "poetycka sprawiedliwość", że Iran wspiera teraz obie strony konfliktu:



Od ponad roku irańskie UAV w rękach rosyjskiego wojska są wykorzystywane do ataków i mordów na ukraińskiej ludności cywilnej. To poetycka sprawiedliwość, że Ukraina wykorzystuje przejętą irańską broń do obrony swojego narodu przed przestępczą inwazją i nadużyciami Rosji. Dodatkowo polityka ta może wywrzeć większą presję na rozwijające się stosunki między Moskwą a Teheranem.