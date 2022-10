10 mln USD w 24 godziny! Tyle Ukraina zebrała na zakup dronów kamikadze RAM II UAV

W odwecie za wysadzenie Mostu Krymskiego na ukraińskie miasta spadają kolejne bomby, a prokremlowscy hakerzy zintensyfikowali swoją działalność w sieci, atakując m.in. strony amerykańskich lotnisk. Ukraińcy nie mają jednak zamiaru bezczynnie się temu przyglądać i wystarczyły 24 godziny, żeby odpowiedzieli na wzmożone rosyjskie ataki skuteczną zbiórką na doposażenie swojej armii, w ramach której udało się zgromadzić imponujące 9,6 mln USD.

Chcieli nas przestraszyć, ale zjednoczyliśmy się jeszcze bardziej. Pamiętaj: nigdy nie rozwścieczaj Ukraińców. Nigdy. Ludzie przekazali środki na odwet, więc gwarantujemy, że odwet nastąpi komentuje.

Ukraińcy kupują swojej armii drony-kamikadze RAM II UAV

Reklama

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup dronów-kamikadze zaprojektowanych i wyprodukowanych przez ukraińską firmę, a mianowicie RAM II UAV - pierwsze 50 sztuk, wraz z 3 stacjami kontrolnymi, trafi w ręce żołnierzy w ciągu kilku najbliższych dni. Co potrafią te bezzałogowe statki powietrzne? Mowa o amunicji krążącej, czyli zdalnie sterowanych dronach-kamikadze, które wlatują w cel i detonują swój ładunek wybuchowy.



W czasie wojny w Ukrainie widzieliśmy już wiele konstrukcji tego typu, najpopularniejsze są oczywiście amerykańskie Switchblade’y czy ich "nowsza wersja" Phoenix Ghost, ale ostatnio rosyjska armia wzmocniła się też o Shahed-136 irańskiej produkcji, które poważnie zagrażają wyposażeniu obrońców Kijowa, np. wyrzutniom rakiet HIMARS (zdaniem ukraińskiego wywiadu Iran miał sprzedać Kremlowi nawet 2400 egzemplarzy).



Ram ІІ UAV - co potrafią te drony-kamikadze?

Czy Ram ІІ UAV może być odpowiedzią na ten ruch? Zdecydowanie, bo mowa o dronach, które udowodniły już swoją skuteczność bojową - w sieci krąży materiał, na którym widać, jak rozprawiają się z rosyjskim przeciwlotniczym systemem rakietowym 9K33 Osa, którego wartość szacowana jest na 3,5 mln złotych.



Wideo youtube

Drony mogą pozostawać w powietrzu przez blisko godzinę, przenosić ładunek o wadze do 3 kg, uderzać z dokładnością 1 metra, a ich zasięg to 30 km. Jak możemy przeczytać na stronie producenta, mogą zostać uzbrojone w głowice bojowe różnego typu, tj. termobaryczne do uderzania celów wewnątrz budynków i małe pojazdy opancerzone, kumulacyjne przeciwpancerne (HEAT) do uderzania w silnie chronione cele na lądzie lub w morzu oraz odłamkowo-wybuchowe do uderzania w żywe cele na otwartej przestrzeni.