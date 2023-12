1000 granatników dla Ukrainy pod choinkę. A może i Black Hawk?

Może i napięcia polityczne w Europie i Stanach Zjednoczonych powodują ograniczenie dostaw wyposażenia wojskowego do Ukrainy, co wymusza na obrońcach Kijowa zmianę taktyki, a często wstrzymanie części operacji, o czym pisaliśmy wczoraj, ale wolontariusze nie zostawiają ukraińskich służb w potrzebie. Czescy ochotnicy zakończyli zbiórkę pieniędzy na zakup 1000 granatników przeciwpancernych RPG-75M dla 41. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu niecałych dwóch miesięcy w ramach inicjatywy "prezent dla Putina" udało im się zebrać 947 813 euro.

Czesi murem za Ukrainą

Jak przekonywali w czasie kampanii, granatniki umożliwią Ukraińcom niszczenie ciężkiego sprzętu rosyjskich najeźdźców i trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do takiego wsparcia niż 55. rocznica sowieckiej okupacji Czechosłowacji. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o zbiórce zatytułowanej "Darcek pre Putina", bo wcześniej kampania finansowania społecznościowego ochotników z Czech, Słowacji i innych krajów, inicjatyw NAFO i Peace Ukraine Initiative, a także rządu Tajwanu, pozwoliła zebrać 690 tys. dolarów na zakup... Bożeny, a mówiąc konkretniej bezzałogowego trału przeciwminowego Bozena 5.