Podobnie jak w przypadku zakupu innych niezbędnych elementów wyposażenia i broni, tak i tym razem cel udało się zrealizować dzięki wpłatom dokonywanym z terytorium całego świata - nie tylko przez Ukraińców, lecz również innych chcących wspierać ten kraj w działaniach obronnych przeciwko stronie rosyjskiej.

Czym są CVR(T)?

CVR(T) to brytyjska rodzina lekkich wozów bojowych. Oryginalnie zostały opracowane w latach 60. i 70. XX wieku, lecz jednostki wysłane do Ukrainy są wzbogacone o szereg współczesnych modyfikacji. W całej rodzinie wozów można wyszczególnić kilka rodzajów pojazdów przeznaczonych do określonych zadań.

Wśród nich wyszczególnia się m.in. wozy zabezpieczenia technicznego, opancerzone transportery, lekkie czołgi i inne pojazdy wsparcia. Łączy je ta sama jednostka silnikowa, czyli Cummins BTA 5,9 l oraz zawieszenie. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami opierają się na innych nadwoziach oraz elementach wyposażenia - zależnie od docelowego przeznaczenia pojazdu gąsienicowego.

Zdjęcie Transporter opancerzony FV103 Spartan / SGT BRIAN GAVIN / Wikipedia

Wsparcie Ukrainy

To kolejny przykład zbiórek wspierających Ukrainę. Nie tak dawno informowaliśmy o działaniach przeprowadzonych w Litwie. Tam udało się zebrać kilkanaście milionów euro na wsparcie obrony przeciwlotniczej w kraju ogarniętym wojną. Wszystko po to, aby broniący się mogli celniej i szybciej rozpoznawać zbliżające się rosyjskie ataki.

Nie da się również nie wspomnieć o szeregu innych akcji, jak na przykład ta dotycząca tureckich dronów Bayraktar. Jeszcze w ubiegłym roku w naszym kraju miała miejsce spora mobilizacja, mająca na celu pomóc Ukraińcom w zakupie tych nowoczesnych maszyn.