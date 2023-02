12 czołgów w miesiąc! USA są w stanie rozpocząć błyskawiczną produkcję dla Ukrainy

Londyn potwierdził 15 stycznia tego roku, że zamierza wysłać do Ukrainy 14 czołgów Challenger 2 oraz 30 dział samobieżnych AS90. Brytyjskie władze zaznaczyły, że nowy pakiet pomocy wojskowej "przeniesie wsparcie dla Kijowa na nowy poziom".

Wcześniej generał Heinrich Braus, były asystent sekretarza generalnego NATO, podkreślał, że przekazywana zachodnia broń wymaga wielomiesięcznego gruntownego szkolenia ukraińskich żołnierzy - określił to jako "wyścig z czasem". Jak podaje Bulgarianmilitary, czołgi mogą trafić na linię frontu za około dwa miesiące, a wszystko zależy od tempa szkolenia ukraińskiego wojska z obsługi nowego sprzętu.

Obawy o zachodni sprzęt

Według Bulgarianmilitary Amerykanie zastanawiają się, które wersje czołgów Abrams dostarczyć do naszego wschodniego sąsiada. Jak twierdzą eksperci wojskowi, raczej wykluczone jest dostarczenie jednostek z serii 1 i 2, ponieważ ma chronić je "tajemnica opancerzenia". Portal, powołując się na amerykańskich analityków, twierdzi, że z wysokim prawdopodobieństwem zostaną przekazane egzemplarze, których wyposażenie może być "zredukowane".

Z kolei jak donosi The Sun, Londyn zastanawia się nad opcją, w której Challengery mają unikać udziału w obszarach, gdzie spodziewana jest rosyjska ofensywa. Miałoby to skutkować mniejszą możliwością potencjalnego przejęcia maszyny przez wroga. Brytyjski portal twierdzi, że ochrona informacji dotyczących opancerzenia czołgu jest w "interesie bezpieczeństwa narodowego". Londyn nie chce, by Moskwa uzyskała dostęp do nowych technologii.

The Sun twierdzi również, że Wielka Brytania i Kijów opracowują różne scenariusze - jednym z nich ma być taki, w którym Challenger zostaje porzucony na polu bitwy przez ukraińskie wojska, przez co szansa na to, że czołg trafi w ręce wroga, staje się wysoka.