Nowe loty z Poznania?

Jak donosi portal rynek-lotniczy.pl, już wkrótce na lotnisku Poznań-Ławica mogą pojawić się nowi przewoźnicy. I to nie byle jacy, bo odpowiednie sloty miały zostać przyznane szwajcarskiej linii lotniczej SWISS oraz tureckiemu Turkish Airlines. Airport Coordination Limited, czyli koordynator poznańskiego lotniska przyznał już przewoźnikom konkretne liczby slotów:

SWISS - 46 slotów

Turkish Airlines - 36 slotów

Co to oznacza dla pasażerów? W przypadku uruchomienia nowych kierunków pojawiłyby się loty z Poznania do Zurychu (Szwajcaria) oraz Stambułu (Turcja). Pasażerowie udaliby się tym samym na dwa międzynarodowe huby lotnicze, umożliwiające skorzystanie z bogatej bazy przesiadkowej. Potencjalnie byłoby to jeszcze większe otwarcie się Poznania na świat i umożliwienie podróżnym udanie się w wielu nowych kierunkach.

Obecnie z Poznania możemy skorzystać z kilku lotów typowo przesiadkowych - do Warszawy (PLL LOT), Amsterdamu (KLM), Monachium i Frankfurtu (Lufthansa), Kopenhagi (SAS) oraz Dubaju (fluDubai). Największe zainteresowanie budzi możliwość uruchomienia trasy do Turcji. To właśnie w Stambule znajduje się największe lotnisko w Europie, które oferuje pasażerom loty do wielu miejsc na całym świecie. Od obu Ameryk po daleką Azję.

Kiedy start nowych połączeń?

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie nowe loty miałyby pojawić się w rozkładzie. O ile koordynator przyznał sloty, to nie jest to jeszcze finalna decyzja. Największą szansę na uruchomienie nowego połączenia ma SWISS, podczas gdy loty Turkish Airlines stoją pod pewnym znakiem zapytania. W tym przypadku chodzi o postanowienia umowy lotniczej między Polską a Turcją, na co wskazuje cytowany wcześniej portal.

Pozostaje trzymać kciuki za otwarcie obydwu połączeń - i to jeszcze w przyszłym roku. Dla pasażerów latających z poznańskiej Ławicy byłoby to świetną szansą na łatwe dostanie się do odległych portów lotniczych np. w Azji. Turkish Airlines to obecnie jedna z największych linii lotniczych na świecie, obsługująca ponad 80 milionów pasażerów rocznie (2023).

Ławica zmierza na rekord

Loty z Poznania cieszą się dużą popularnością nawet bez wspomnianych wyżej potencjalnych tras. Celem władz lotniska na 2024 rok było osiągnięcie historycznego rekordu i przekroczenie 3 milionów pasażerów. Wszystko wskazuje na to, ze rekord nie tylko zostanie pobity, ale i wyśrubowany ze sporą nadwyżką

Obecnie największą popularnością cieszą się w Poznaniu tanie linie lotnicze - m.in. loty do Wielkiej Brytanii czy Włoch. Swoje "3 grosze" w minionym sezonie dorzuciły też czartery, wśród których królowała Turcja, Egipt i Grecja.

Odbudowa katedry Notre-Dame w Paryżu ukończona. Ponowne otwarcie 8 grudnia AFP