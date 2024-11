Jest coś niesamowitego, kiedy widzisz ksenomorfa na Ziemi. Nie mogę wyjawić, w jakich okolicznościach go zobaczycie, ale to się wydarzy - i będziecie chcieli zamknąć drzwi na noc.

Co ważne, "Obcy: Ziemia" to projekt mający składać się z więcej niż jednego sezonu. Pozwoli on na dogłębniejsze poznanie świata obcego. Warto dodać, że fani serii niedawno mogli oglądać na dużych ekranach nowy film pt.: "Alien: Romulus". Produkcja jest już dostępna do obejrzenia w platformie Disney+, ale nie w naszym kraju, gdzie trafi z poślizgiem. Na razie można ją zobaczyć na zasadzie wypożyczenia w różnych usługach VoD.