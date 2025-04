Dwa szwedzkie samoloty Jas 39 Gripen zakończyły pierwszą misję "na gorąco" w ramach programu wzmocnionego reagowania na incydenty @NATO. Myśliwce wystartowały z bazy w Polsce i dokonały wizualnej identyfikacji rosyjskiego samolotu obserwacyjnego Ił-20 Coot - poinformowały Szwedzkie Siły Zbrojne.

Pierwsza udana misja Gripenów w Polsce

Samoloty Gripen, które przechwyciły rosyjskiego Iła-20, stacjonują obecnie w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Uczestniczą w misji enhanced Air Policing, poprawiając czujność w regionie na naruszenia przestrzeni powietrznej ze strony Rosji. To pierwszy raz, gdy szwedzkie lotnictwo angażuje się w zagraniczną misję w ramach NATO, po dołączeniu do sojuszu.

Gripeny, które stacjonują w Malborku, należą do jednostki F 21, skrzydła Sił Powietrznych Szwecji, które wydysponowało do naszego kraju sześć maszyn. Samoloty wraz z pilotami i technikami będą w Polsce do końca lipca. Cały ich kontyngent liczy ok. 110 żołnierzy.

Obok nich w Malborku znajduje się także kontyngent brytyjski z sześcioma myśliwcami Eurofighter Typhoon. Jak podały w niedzielę (20.04) Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii, tylko w poprzednim tygodniu trzy razy poderwano brytyjskie myśliwce w odpowiedzi na przeloty rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO.

JAS-39 Gripen to szwedzki samolot nowej generacji

Samoloty stacjonujące w Malborku to jednomiejscowe wersje JAS-39C, dostosowane do operacji z innymi samolotami NATO. W porównaniu do wcześniejszego modelu JAS-39A posiadają przeprojektowany kokpit z nowymi wyświetlaczami elektronicznymi oraz nowe systemy uzbrojenia. Mogą być również tankowane w powietrzu.

Gripen to samolot wielozadaniowy, który ma szczególnie wyróżniać się manewrowością oraz zdolnościami walki na krótkim dystansie. Ponadto jest zaprojektowany do szybkiego i krótkiego startu oraz lądowania. Jest to niezwykle istotne przy szwedzkiej doktrynie wojennej, która zakłada wykorzystanie często jezdni jako prowizorycznych lotnisk w momencie ataku.

Myśliwiec JAS-39C Gripen Aero.vhmq, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Parametry taktyczno-techniczne myśliwca JAS-39C Gripen:

Producent: Saab

Długość: 14,9 m

Rozpiętość skrzydeł: 8,4 m

Wysokość: 4,5 m

Maksymalna masa startowa: 14000 kg

Napęd: silnik turboodrzutowy Volvo RM12

Prędkość maksymalna: 2100 km/h

Pułap: 15240 m

Maksymalny zasięg lotu: 3200 km

Uzbrojenie: 1x działo 27 mm Mauser BK-27 i 8x punktów podwieszeń na pociski przeciwlotnicze (IRIS-T, AIM-9, Meteor), pociski powietrze-ziemia (AGM-65 Maverick, Taurus KEPD 350), pociski przeciwokrętowe (RBS-15F) i bomby (GBU-12 Paveway II, Mark 82)

Radar: PS-05/A

