15 min, trzy strzały i trzy czołgi. Ukraińcy w gazie

Służba prasowa 53. Brygady Zmechanizowanej poinformowała o spektakularnej akcji swoich sił, która jej zdaniem powinna zostać opisana w podręcznikach wojskowych. Załoga czołgu w ciągu trwającej dosłownie 15 minut bitwy zdołała zidentyfikować, namierzyć i wycelować w trzy rosyjskie czołgi. Efekt? Jeden rosyjski pojazd został zniszczony, a pozostałe poważnie uszkodzone, co zmusiło ich załogi do porzucenia pozycji.



Ukraińcy nie podali szczegółów dotyczących czasu czy miejsca wydarzeń, 53. Brygada Zmechanizowana walczy w regionie Awdijiwki, więc można przypuszczać, że rozgrywały się one właśnie tam (pochwalili się za to, że bitwa pancerna rozegrała się na dystansie około 2,8 km).



Można to słusznie uznać za legendarne wykonanie misji bojowej, które stanie się podstawą wielu podręczników wojskowych czytamy na facebookowym profilu oddziału.

Wideo youtube

Niemieckie Leopardy polują na rosyjskie czołgi

Reklama

To zresztą nie pierwszy taki przypadek podczas rosyjskiej inwazji, bo o skutecznych bitwach czołgowych przeciwko przeciwnikowi o zdecydowanej przewadze liczebnej słyszymy regularnie. Nie dalej jak we wrześniu 2023 roku portal Militarnyi informował, że ukraiński Leopard 2A6 pokonał w bitwie, do której doszło na początku działań kontrofensywnych w Zaporożu, dwa rosyjskie czołgi T-80BV.

Społeczność OSINT ustaliła, że do bitwy doszło na odcinku autostrady T0803 przebiegającym w pobliżu miejscowości Nowodanyliwka, Mała Tokmaczka, Nowopokrowka, Pawliwskie, Nowofedoriwka, Werbowe i Robotyne. Warto tu przypomnieć, że Leopard 2A6 to najnowsza wersja niemieckich czołgów, jaką dostała ukraińska armia, która posiada m.in. potężniejsze niż starsze wersje działo, umożliwiające właśnie takie spektakularne akcje.