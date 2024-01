250 mln dolarów poszło z dymem! Ukraińcy upolowali rosyjskiego "Jastrzębia"

Ukraińcy zniszczyli najnowocześniejszy rosyjski system radarowy o nazwie 1K148 "Jastreb-AV". Zdaniem ekspertów to trafienie kosztowało Moskwę ok. 250 mln USD i nieco dumy, bo to nowe rozwiązanie dopiero co rozmieszczone w Ukrainie.

Ukraińcy upolowali rosyjskiego Jastrzębia. To nowy radar Moskwy /YouTube/Kanal13 i MILITARNYI /YouTube