290 to za mało? Francja rozpoczyna produkcję głowic nuklearnych

Francja jest najpewniej o krok od rozpoczęcia produkcji nowych głowic nuklearnych, co oznacza, że czwarta pod tym względem siła świata szuka sposobów wzmocnienia swoich systemów obrony i odstraszania. Z dostępnych powszechnie źródeł wiemy, że Paryż posiada obecnie 290 głowic nuklearnych, czyli ustępuje jedynie takim krajom, jak Rosja (5889 głowic), USA (5244 głowice) i Chiny (410 głowic).



Harmonogram produkcji nowej broni jądrowej jest dość długi, więc branżowi eksperci sugerują, że mogłaby rozpocząć się ona najwcześniej w 2025 r. i to pod warunkiem uzyskania niezbędnej zgody organu ds. bezpieczeństwa jądrowego. Niemniej jak podaje serwis BulgarianMilitary, taki właśnie scenariusz sugerują francuskie media, wskazując, że francuskie Ministerstwo Obrony i grupa energetyczna EDF (Electricite de France) planują połączenie wysiłków w produkcji trytu.



Reklama

Produkcja trytu wymaga czasu

Warto tu podkreślić, że ten radioaktywny izotop wodoru jest integralną częścią konstrukcji bomby termojądrowej, która działa na zasadzie fuzji trytu z trytem lub trytu z deuterem. Tymczasem stwarza on poważne wyzwania konserwacyjne, bo czas jego połowicznego rozpadu wynosi 12,33 lat. Oznacza to, że istnieje pilna potrzeba utrzymania odpowiednich dostaw, aby zapewnić trwałość francuskiej strategii odstraszania.

Do produkcji trytu stosuje się metodę "napromieniowania litu", w latach 60. XX wieku Dyrekcja ds. Zastosowań Wojskowych [DAM/CEA] Komisji Energii Atomowej i Energii Odnawialnej zbudowała dwa dedykowane temu procesowi reaktory, nazwane Célestin I i Célestin II. Tyle że działały one do 2009 roku, kiedy to zostały wycofane ze służby, więc Francja zmuszona jest szukać nowych, stąd potencjalna współpraca z EDF - minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu odwiedził nawet przedwczoraj elektrownię jądrową Civaux w Vienne, gdzie miałaby zostać utworzona służba zajmująca się napromienianiem litu na potrzeby obronności.