Rosjanie zasypują Ukrainę potężnymi bombami

— W ciągu pierwszych 77 dni 2024 roku, Rosjanie zrzucili na Ukrainę ponad 3,5 tysiąca bomb lotniczych. To średnio ok. 45 bomb dziennie i 16 razy więcej w porównaniu z 2023 rokiem — poinformował wiceminister obrony Ukrainy Ivan Gavrilyuk. To pokazuje, że Rosjanie na coraz większą skalę wykorzystują lotnictwo.

45 bomb dziennie to ogromna liczba, która niesie za sobą ogromne zagrożenie dla ukraińskich żołnierzy. Tłumaczy to ostatnie ukraińskie masowe ataki na rosyjskie samoloty myśliwskie Su-35, bombowe Su-34 i wczesnego ostrzegania A-50 w obwodzie zaporoskim, chersońskim czy donieckim. Siły Zbrojne Ukrainy starają się bowiem ograniczyć aktywność rosyjskiego lotnictwa, by zapewnić większe bezpieczeństwo piechocie.

Reklama