Dywersanci zniszczyli rosyjski potężny zakłócacz GPS

Dywersanci z Legionu Wolna Rosja zniszczyli R-330Ż Żytiel

Co ciekawe według założeń R-330Ż Żytiel nawet nie powinien dopuścić do siebie ukraińskiego drona, który korygował ogień. Jak niedawno pisał Marcin Jabłoński , jest to system, którego głównym zadaniem jest zakłócanie komunikacji np. GPS-u, na którym opiera się dużo dronów. Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy dostarczyli Legionowi Wolna Rosja nowe wersje bezzałogowców, którym niestraszne rosyjskie systemy zakłóceniowe WRE.

Kreml od początku wojny stracił już 8 systemów R-330Ż Żytiel. Jest on niezwykle ważnym elementem rosyjskiej wojny elektronicznej. System wszedł na wyposażenie rosyjskiej armii w 2008 roku. Jego zadaniem jest całkowite zagłuszanie fal radiowych, uniemożliwiając tym samym podstawową komunikację na wojnie.