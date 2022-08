Czyżby Amerykanie szykowali się do przekazania Ukrainie nowego rodzaju sprzętu?

Na to wygląda i jak wskazywał jakiś czas temu portal BulgarianMilitary.com, może chodzić o samoloty bliskiego wsparcia ogniowego sił lądowych A-10C Thunderbolt II Warthog , a przynajmniej na to wskazuje film, który pojawił się w mediach społecznościowych.

Jak sugeruje magazyn Time, możemy na nim zobaczyć ukraińskich pilotów trenujących na symulatorach tych maszyn, wspieranych przez emerytowanych amerykańskich kolegów po fachu.

Amerykanie przekażą Ukrainie samoloty A-10C Thunderbolt II Warthog?

Co warto podkreślić, żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły, ale to najpewniej tylko kwestia czasu. W szkoleniu miało wziąć udział pięciu ukraińskich pilotów, którzy wspólnie z dowódcami podkreślali, że to dla nich niesamowita szansa do poprawy umiejętności i skuteczniejszej obrony kraju przed agresorem. Jak komentuje jeden z nich, dzięki takiemu treningowi mają szansę zmienić układ sił na ukraińskim niebie:



Zobaczysz różnicę w liczbie celów, które możemy trafić. Zobaczysz różnicę w osłabionych pozycjach ataku. I zobaczysz to w zaufaniu naszej piechoty podczas przechodzenia z obrony do ataku.

A-10C Thunderbolt II Warthog. Co to za samolot?

A-10C Thunderbolt II Warthog to maszyny latające na niskim pułapie i zapewniające bliskie wsparcie ogniowe dla poruszających się wojsk lądowych. To jednomiejscowe samoloty, napędzana dwoma silnikami turbowentylatorowymi, które zostały pierwszy raz oblatane w 1972 roku, a ich produkcja rozpoczęła się w 1975 roku i trwała do 1984 - wyprodukowano w sumie 715 egzemplarzy.

Warthogi są niezwykle odporne na uszkodzenia i skuteczne w niszczeniu czołgów, pojazdów opancerzonych i innych celów naziemnych, stąd nazwa nawiązująca do ciężko opancerzonego i bardzo dobrze uzbrojonego samolotu P-47 Thunderbolt z czasów drugiej wojny światowej.

Zastosowanie prostych skrzydeł o sporej cięciwie daje maszynie dużą powierzchnię nośną, co powoduje, że A-10 ma dobrą zwrotność przy małych prędkościach i na niewielkiej wysokości. Te same skrzydła umożliwiają mu krótki start i lądowanie (STOL), pozwalając operować z lotnisk z krótszymi pasami startowymi (np. lotnisk polowych, znajdujących się blisko linii frontu).



Samolot jest też specjalnie wzmocniony, aby zwiększyć szansę przetrwania bezpośrednich trafień pociskami przeciwpancernymi i burzącymi o kalibrze do 23 mm. Zarówno kabina pilota, jak i najważniejsze systemy sterowania, chronione są pancerzem tytanowym o masie 400 kg.

A-10C Thunderbolt II Warthog - łatwy w obsłudze i piekielnie skuteczny

Thunderbolt jest także łatwy w obsłudze i naprawie, dzięki unikalnej wymienności prawych i lewych części, poczynając od elementów silników, przez podwozie główne, na statecznikach pionowych kończąc. Samolot może przenosić bardzo dużą liczbę różnego rodzaju uzbrojenia, ale jego główną bronią pozostaje działko systemu Gatlinga GAU-8/A Avenger kalibru 30 mm, które strzela pociskami z zubożonego uranu.

W 1991 roku, podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, samoloty Thunderbolt zniszczyły ponad 1000 czołgów, 2000 pojazdów wojskowych i 1200 stanowisk artylerii. Przypominamy też, że w maju tego roku Stany Zjednoczone ogłosiły, że rozmieszczą 10 samolotów Gwardii Narodowej A-10C Thunderbolt II Warthog w Europie, głównie w Polsce i państwach bałtyckich.