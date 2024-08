Jednostka amerykańskiej armii zajmująca się szkoleniem żołnierzy w dziedzinie oprogramowania, czyli Army Software Factory (ASWF), pochwaliła się możliwościami swojego nowego oprogramowania o nazwie Shrike, które pozwoliło skrócić czas reakcji na zagrożenia z 15 do zaledwie 1 minuty. Nowy software do walki elektronicznej został zaprezentowany podczas rotacji 101. Dywizji Powietrznodesantowej w Joint Readiness Training Center.

A co konkretnie potrafi Shrike? To aplikacja, która może być zintegrowana z każdym rozmieszczonym dronem, rozpoznająca cele na podstawie ograniczonych informacji i wzywająca do nich ogień artyleryjski. Podczas wspomnianej rotacji żołnierze mieli okazję samodzielnie przetestować ją podczas symulowanej misji dronowej nad bazą wroga w celu przeskanowania jego pojazdów.

AI to wojskowy priorytet

Jak wyjaśnia Brett Sylvia, dowódca 101. Dywizji Powietrznodesantowej, pierwszy przelot zbiera niezbędne dane, po przetworzeniu których drugi może już wykryć ukryty i zakamuflowany pojazd oraz zidentyfikować jego typ na podstawie widocznego koła, zderzaka lub przedniej szyby. Następnie system automatycznie generuje wezwanie ognia artyleryjskiego, które użytkownik może zatwierdzić lub odrzucić.