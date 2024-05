Amerykanie stracili kolejny F-35B. Został tylko spalony wrak

F-35B. Co to za maszyna?

Wyjaśnijmy, że to jednomiejscowy i jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, produkowany przez Lockheed Martin, który słynie ze swoich zaawansowanych możliwości ukrywania się, szybkości i zwinności, co czyni go kluczowym elementem współczesnego lotnictwa wojskowego. Wspomniane incydenty uwydatniają jednak ciągłe wyzwania i ryzyko związane z eksploatacją tak wyrafinowanych statków powietrznych.



F-35 jest zdolny do wykonywania szeregu misji, a do najważniejszych należą:

uderzenia na cele lądowe,

bezpośrednie wsparcie bojowe wojsk lądowych,

walka powietrzna,

walka elektroniczna,

bojowe poszukiwanie i ratownictwo,

szkolenie i wsparcie floty.

Myśliwiec dostępny jest w trzech wersjach, w których 80 proc. elementów konstrukcyjnych jest identycznych, a pozostałe 20 proc. to dedykowane systemy, przystosowujące maszynę do pełnienia określonych zadań. F-35A to samolot startujący i lądujący w sposób konwencjonalny (CTOL) przeznaczony dla sił powietrznych, F-35B to maszyna krótkiego startu i pionowego lądowania STOVL dla piechoty morskiej, a F-35C to samolot pokładowy dla marynarki wojennej.