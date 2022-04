Amerykańskie Abramsy ćwiczą w Drawsku Pomorskim

Na poligonie w Drawsku Pomorskim trwa szkolenie polskich żołnierzy, którzy w przyszłości będą używali czołgów Abrams. Żołnierze z elitarnej 1 Dywizji Piechoty USA nazywanej Wielką Czerwoną Jedynką zapoznają ich z systemem i podstawowymi procedurami dotyczącymi wykorzystania Abramsów. Jest to najstarsza służąca do tej pory dywizja piechoty Stanów Zjednoczonych, która uczestniczyła w I i II wojnie światowej, wojnie w Wietnamie i dwóch operacjach amerykańskich przeciwko Irakowi.

W kwietniu br. szef MON zatwierdził umowę na zakup czołgów Abrams dla Wojska Polskiego. Zamówienie przewiduje kupno 250 czołgów wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 26 wozów zabezpieczenia technicznego i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE. Umowa zawiera zakup pakietu szkoleniowego i logistycznego oraz zapas amunicji. Wartość umowy wynosi ok. 4,75 mld USD.

Polsko-amerykańskie ćwiczenia nabierają wielkiego znaczenia, bo pokazują ewentualnemu państwu napastniczemu, jakim jest Rosja, że współpracujemy bardzo ściśle z sojusznikami, jesteśmy wobec siebie solidarni i stanowimy gwarancję bezpieczeństwa Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

Czołgi Abrams trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO - przede wszystkim do 18. Dywizji Zmechanizowanej. Pierwsze czołgi do szkolenia trafią do wojsk lądowych w 2022 r., a zakończenie dostaw planowane jest w 2026 roku.