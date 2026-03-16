Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykański myśliwiec otworzył ogień nad irańskim miastem

Od początku operacji Epicka Furia siły zbrojne USA atakują cele przy portowym mieście Czabahar w pobliżu granicy z Pakistanem. W portach tego miasta stacjonowały okręty wojskowe, a w jego pobliżu znajduje się baza wojskowa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Jedno z nowo udostępnionych nagrań pokazuje kolejne uderzenie na Czabahar. Widać na nim niski przelot myśliwca F/A-18E Super Hornet, który otwiera ogień z działka M61A2 Vulcan.

Rozwiń

Atak z lotniskowca

Ten konkretny F/A-18 należy do 9. Skrzydła Lotniczego Marynarki Wojennej USA. Bazuje na lotniskowcu USS Abraham Lincoln, który podczas trwającego konfliktu USA z Iranem, pływa po wodach Morza Arabskiego.

USS Abraham Lincoln to superlotniskowiec klasy Nimitz, który do służby wszedł w 1989 roku. Ma około 332 metrów długości i około 76 metrów szerokości i wyporność aż 97 tys. ton. Jako pływająca baza lotnicza, USS Abraham Lincoln jest domem dla 5680 żołnierzy.

Przelot amerykańskiego F/A-18

F/A-18 Super Hornet to myśliwiec, którego model wszedł do służby w 2001 roku. Obecnie to jedna z najważniejszych maszyn amerykańskiej marynarki wojennej. Służy zarówno do misji dominacji powietrznej, jaki i precyzyjnych ataków naziemnych. Samolot występuje w dwóch wersjach: E - jednomiejscowa i F - dwumiejscowa.

Obok działka M61A1/A2 Vulcan kalibru 20 mm, F/A-18 posiada 11 punktów podwieszenia arsenału. Może przenosić pociski powietrze-powietrze (np. AIM 9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM), pociski powietrze-ziemia (np. AGM-84 Harpoon, AGM-158 JASSM) czy bomby (JDAM, Paveway).

Dominacja powietrzna

Ataki na Czabahar i instalacje w pobliskim Konarak mają miejsce już od pierwszego dnia trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. 1 marca do sieci wyciekły zdjęcia satelitarne, pokazujące uszkodzenia w bazie wojskowej oraz trafienia w stacjonujące w portach okręty wojenne.

Nagrania pokazujące niskie przeloty myśliwców nad Iranem dokumentują utrzymanie przez siły Stanów Zjednoczonych punktowej dominacji powietrznej. Niemniej ta przewaga może prowadzić do marnotrawstwa ważnych pocisków, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Sprzedają swoje pomysły, stojąc w przeręblach lodowatego Bałtyku © 2026 Associated Press