Amerykańskie czołgi Abrams jadą na Ukrainę. Jest nagranie

Abramsy mogą ułatwić wyzwalanie okupowanych terytoriów

Abramsy to jedne z najsławniejszych czołgów na świecie. To prawdziwe giganty, które wraz z lufą mają prawie 10 metrów długości i 2,5 wysokości z imponującą masą od 54 do 67 ton w zależności od wersji. Wyróżnikiem Abramsów jest silnik, jakim jest turbina gazowa AGT1500, która potrafi rozpędzić czołg do około 70 km\h. Może działać na każdej łatwopalnej mieszaninie od benzyny i oleju napędowego po paliwo rakietowe.

Wersja M1A1 Abrams, która trafi do Ukrainy to najstarsza modyfikacja tych czołgów do tej pory używanych przez armię USA. Mimo że nie posiada najnowszej elektroniki, dalej jest zabójcza, dzięki 120 mm armacie gładkolufowej L/44 M256A1. Jest przystosowana do zwalczania rosyjskich czołgów T-80 i wczesnych T-90. Podczas wojny w Zatoce Perskiej M1A1 Abrams zdeklasował starsze radzieckie konstrukcje jak T-72, które stanowią dziś podstawę rosyjskich sił pancernych w Ukrainie.