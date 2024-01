Amerykańskie czołgi Abrams w akcji w Ukrainie

Amerykańskie czołgi M1 Abrams w rękach Ukraińców

Ukraińscy żołnierze szkolili się na nich nie tylko poza swoim krajem, np. w bazach w Rumunii, ale również już na samym terytorium Ukrainy, a dokładnie na poligonach leżących w zachodniej części kraju. Siły Zbrojne Ukrainy z tej okazji opublikowali materiał filmowy, na którym można zobaczyć przebieg procesu szkoleń na tych pancernych potworach.

Ukraina miała otrzymać od Stanów Zjednoczonych 31 sztuk tych maszyn. Wersja M1A1 Abrams, która trafi do Ukrainy to najstarsza modyfikacja tych czołgów do tej pory używanych przez armię USA. Mimo że nie posiada najnowszej elektroniki, dalej jest zabójcza. Sam czołg M1 Abrams posiada jeszcze standardowy trójkolorowy kamuflaż NATO dla terenów leśnych. Co ciekawe, chociaż początkowo czołgi nie posiadały pancerza reaktywnego, to jednak w ostatnich tygodniach pojawiły się moduły ARAT-1. Mogą być montowane samodzielnie lub jako element szerszego systemu dodatkowej ochrony opracowanego i wdrożonego pod kryptonimem TUSK (ang. Tank Urban Survivability Kit).