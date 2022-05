Okręt typu Wasp

To amerykańskie okręty desantowe służące w 1989 roku w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Zostały one zbudowane w oparciu o doświadczenie wyniesione z wykorzystania okrętów desantowych typu Tarawa, co pozwoliło między innymi na powiększenie doku oraz modyfikację uzbrojenia. Cały kadłub ma długość 257,3 m i szerokość maksymalną 42,7 m. Okręt desantowy nie posiada skoczni startowej, lecz długość pokładu umożliwia krótki start z rozbiegiem samolotom pionowego startu i lądowania. Na pokładzie znajduje się 9 wyznaczonych pozycji startowych ciężkich śmigłowców. Może płynąć z prędkością 20 węzłów, a jego załogę stanowi 1060 osób. 7 okrętów typu Wasp zostało wprowadzonych do służby.

Okręty te przewożą około 2000 żołnierzy piechoty morskiej i ich sprzętu, helikoptery i samoloty zapewniające wsparcie z powietrzna, amfibie, barki desantowe i poduszkowce gotowce dostarczyć żołnierzy i ciężki sprzęt na plażę. Okręty te są zwykle głównym elementem grupy okrętów desantowych, która przenosi Oddział Ekspedycyjny Piechoty Morskiej. Takie grupy patrolują oceany, pozwalając Stanom Zjednoczonym na wysadzenia silnego desantu na dowolnym wybrzeżu w przeciągu kilku dni. Okręty mogą również pełnić rolę lekkich lotniskowców. Wtedy na swoich pokładach mogą pomieścić 20 samolotów pionowego start i lądowania F-35B Lightning II.

W wariancie desantowym okręt przewozi od 30-32 śmigłowców CH-46 Sea Knight oraz 6 pionowego startu i lądowania. Można też przenosić mniejszą liczbę ciężkich śmigłowców CH-53 Sea Stallion. Obecnie okręty te wyposażane są w samoloty pionowego startu V-22 Osprey, co pozwala dowieść grupę 25 żołnierzy na cel oddalony o 400 kilometrów od okręty z prędkością 360 km/m czyli większą niż mogą osiągnąć śmigłowce.

Okręt uzbrojony jest w 2 wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych RAM, 2 wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Sea Sparrow, 3 działka 20 mm Phalanx CIWS, 4 karabiny maszynowe 12,7 mm oraz cztery działka 25 mm.