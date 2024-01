AN-124 Rusłan wylądował w Łodzi. To największy samolot na świecie

Jeszcze do niedawna tytuł największego samolotu transportowego na świecie należał do AN-225 Mrija, ale jedyny egzemplarz został zniszczony na lotnisku Kijów-Hostomel w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednostka wyposażona była w sześć silników, mogła się pochwalić długością 84 metrów, rozpiętością skrzydeł przekraczającą 88 metrów i imponującą ładownią o wymiarach 43 x 6,4 x 4,4 m, gdzie można było umieścić nawet 250 ton ładunku. I chociaż prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział odbudowę AN-225 Mrija, do czasu jej realizacji największym samolotem transportowym pozostaje AN-124 Rusłan.

AN-124 Rusłan w Łodzi. Po co przyleciał?

I to właśnie ten model wylądował wczoraj na lotnisku w Łodzi i jak informuje rzecznika Portu Lotniczego, Wioletta Gnacikowska, jest to już jego trzecia wizyta, a poprzednie dwie miały miejsce w 2017 roku. Jego przylot był utrzymywany w tajemnicy, więc śmiało można zakładać, że ma coś wspólnego z pomocą dla Ukrainy, ale lotnisko odmówiło podania jakichkolwiek informacji na temat celu wizyty:



Cel wizyty tego samolotu jest objęty tajemnicą, jak również trasa przelotu - na ten temat nie udzielamy żadnych informacji mówi Gnacikowska, cytowana przez tvn24.pl.

Nie ma większego niż AN-124 Rusłan

An-124 Rusłan to czterosilnikowy (dwuprzepływowe silniki odrzutowe Łotariew D-18T, 229,75 kN ciągu każdy) odrzutowy samolot transportowy produkcji radzieckiej, zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Antonowa, który został oblatany już w 1982 roku. I chociaż jest nieco mniejszy niż AN-225 Mrija, to jego wymiary wciąż imponują, bo mowa o 69,1 m długości, 73,3 m rozpiętości skrzydeł i 628 m² powierzchni nośnej. Na pokładzie znajduje się ogromna, częściowo hermetyzowana ładownia, o wymiarach 36,5 x 6,4 × 4,4 m i kubaturze 1160 m³ (maksymalna masa ładunku to 150 ton).



Samolot może osiągnąć prędkość maksymalną 850 km/h (prędkość przelotowa 750 km/h, a minimalna 245 km/h) i pułap 12000 m (pułap praktyczny 9500 m), a jego maksymalny zasięg wynosi nieco ponad 16 tys. km. Co równie ważne, solidna konstrukcja 24-kołowego i chowanego do podwozia kadłuba sprawia, że AN-124 Rusłan może lądować nawet na lotniskach o słabej infrastrukturze i na nieprzygotowanych bądź nieutwardzonych pasach czy zmrożonym śniegu.



Mało tego, możliwe jest pochylenie całego kadłuba do przodu i załadunek za pomocą pojazdów wjeżdżających do ładowni prosto z płyty lotniska, bez użycia dodatkowych ramp i podnośników. Na wyposażeniu maszyny są też dwa agregaty APU umożliwiające samodzielne uruchamianie silników maszyny, nawet w przypadku braku urządzeń rozruchowych na danym lotnisku, co zapewnia jednostce dużą niezależność od wyposażenia lotnisk.