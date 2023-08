Specjalna grupa cyrkowa Łukaszenki

Wiadomo, że tego typu pokazy są często organizowane jako show dla obywateli, jednak armia Łukaszenki ma bardzo dziwne zamiłowanie do robienia na nich dość zaskakujących rzeczy. W domyśle mają pokazywać siłę i przygotowanie żołnierzy, jednak bliżej im do zwykłego efekciarstwa. Warto pamiętać, że to nie pierwszy raz, gdy białoruscy specjalsi dokonali takiego "popisu".



Kto wie, może jednak Łukaszenka myśli, że współczesną wojnę wygrywa się dzięki wygibasom na drążku, czy czystą siłą fizyczną. Trudno jednoznacznie ustalić, czy po tak "zaawansowanych" pokazach obywatele Białorusi myślą, że całe NATO trzęsie się ze strachu. Jedno jest za to pewne. Po obejrzeniu nagrań będziecie się trząść... ze śmiechu.