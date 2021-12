Kozak-2M1 to lekki, taktyczny wóz opancerzony będący już drugą generacją pojazdów produkowanych przez ukraińską firmę zbrojeniową "Practika". Charakteryzuje się on tzw. skorupowym pancerzem i zintegrowanym kadłubem w kształcie litery V, co ma zapewniać lepszą ochronę w przypadku materiałów wybuchowych i granatów ręcznych.

Ważąca niemal 14 ton konstrukcja jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy 206 kW/280 KM. Testy wykazały, że wspomniana jednostka oraz napęd na wszystkie koła umożliwiają rozpędzenie pojazdu do ponad 110 km/h.

W zależności od wariantu, Kozak-2M1 jest w stanie pomieścić nawet 10 żołnierzy. Wśród dostępnych technologii znalazły się m.in. kamery noktowizyjne, radiostacja, nawigacja GPS, klimatyzacja, a nawet w pełni automatyczny system ochrony przed bronią masowego rażenia.

Wśród możliwego uzbrojenia wymienia się m.in. karabin maszynowy zamontowany na zdalnie sterowanym stanowisku strzeleckim, czy system samobieżnego moździerza. Jak można się domyślać, w niedługim czasie powstaną także wersje wyposażone w opisywany niedawno na naszych łamach, system LRAD.

Ceremonia przekazania pojazdów odbyła się w trakcie uroczystych wydarzeń z okazji 30-lecia Sił Zbrojnych Ukrainy. Całość skomentował obecny prezydent państwa, podkreślając jak ważną kwestią jest ochrona granic oraz podtrzymanie suwerenności Ukrainy.