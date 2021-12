Wciąż postępujący kryzys migracyjny w Europie wymusił na Ukrainie rozmieszczenie dodatkowych jednostek przy granicy z Białorusią. Wśród pojazdów Ukraińskiej Gwardii Narodowej, znalazły się m.in. nowoczesne wozy opancerzone Kozak-2 i Novator, doposażone w systemy LRAD.

LRAD, czyli Long Range Acoustic Device to nowoczesna broń soniczna, która doskonale sprawdza się w przypadku kontroli tłumu. Jej działanie wywołuje przede wszystkim wibracje w błonach bębenkowych, gałkach ocznych i organach wewnętrznych. W zależności od intensywności i czasu ekspozycji, może również wywoływać zawroty głowy, bóle, wymioty, skurcze jelit, a w najgorszych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia narządów, zawału serca i śmierci. Ofiary działania systemu najczęściej odczuwają bardzo silny dyskomfort, a nawet ból, który wywołuje przerażenie, a tym samym zmusza do ucieczki.

Choć opisywana technologia wcale nie jest nowa i od lat jest wykorzystywana przez m.in. amerykańską armię do kontrolowania zamieszek czy walki z piratami somalijskimi, dopiero od niedawna jest obserwowana jako stały element wyposażenia wojsk w naszej części świata.

Zdjęcie LRAD to urządzenie wytwarzające dźwięk o bardzo wysokiej głośności, który wywołuje u ludzi przykre doznania fizyczne / Getty Images

Urządzaniem może pochwalić się nawet polska policja, która w grudniu 2010 roku zakupiła wersję LRAD-500X dla oddziału prewencyjnego w Warszawie. Sprzęt nie jest jednak używany, gdyż zabrania tego polskie prawo.

