Armia USA chce mieć nowy pocisk hipersoniczny. Wygląda jak prom kosmiczny

Na potrzeby nowego pocisku opracowano silnik scramjet, który ma go rozpędzić do prędkości pięciokrotnie większej niż prędkość dźwięku. Szczegóły projektu nie są znane, ale jest pewne, że pocisk będzie mógł także pełnić funkcje zwiadowcze i będzie wielokrotnego użytku. Układ skrzydeł w kształcie delta pozwoli na wydłużenie zasięgu i samodzielny lot, a także lądowanie na lotnisku.

Pierwsze testy nowego pocisku mają mieć miejsce w bazie sił powietrznych Wright-Patterson w Ohio. Mayhem ma wejść uzbrojenia armii Stanów Zjednoczonych do października 2028 roku.



System walki z pociskami hipersonicznymi

W tym samym czasie Pentagon stara się opracować skuteczny system zwalczania broni hipersonicznej. W ub. roku pojawiała się informacja, że Stany Zjednoczone rozpoczęły badania w tym zakresie wspólnie z Japonią.



Amerykańska Agencja Obrony Przeciwrakietowej (Missile Defense Agency - MDA) przekazała, że planuje samodzielnie stworzyć cały system obrony przed wrogimi pociskami hipersonicznymi. Oprócz technologii, która pozwoli na przechwytywanie pocisków, mają zostać opracowane zaawansowane systemy czujników zdolnych do ich namierzania.



