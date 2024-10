Armia użyła hipersonicznych Cyrkonów. USA ośmieszyły Rosję

Od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, armia Kremla tylko sześć razy użyła swoich najnowszych i najpotężniejszych superpocisków 3M22 Cyrkon, które weszły na wyposażenie wojsk rakietowych w 2023 roku. NATO bardzo obawiało się tej broni, a to ze względu na jej parametry techniczne. Mówimy tutaj o wykorzystaniu do napędu pocisku silnika strumieniowego z naddźwiękową komorą spalania (scramjet).

Jednak bardzo szybko okazało się, że te pociski to kolejne wybuchowe wydmuszki Władimira Putina, które zyskały sławę tylko dzięki propagandzie. Kraje NATO w ogóle nie muszą się ich obawiać. Udowodniła to sama Moskwa. 3M22 Cyrkon to przeciwokrętowy hipersoniczny pocisk manewrujący. Rozmieszczane są one m.in. na wielozadaniowych atomowych okrętach podwodnych projektu Jasień. Po wystrzeleniu z Morza Czarnego, mogą dosięgnąć większości terytoriów Ukrainy, a nawet krajów NATO.

Reklama