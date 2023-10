Dziennikarze The Wall Street Journal donoszą, że plan ataku Hamasu na Izrael, podczas którego w miniony weekend zginęło co najmniej 700 osób, a 1500 zostało rannych, był tworzony przy udziale Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. To jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, która odpowiedzialna jest za "obronę rewolucji islamskiej i jej osiągnięć". W związku z tym aktywnie zwalcza ruchy niechętne ustrojowi Iranu i wspiera proirańskie organizacje zbrojne, mając do dyspozycji m.in. siły lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, służby wywiadowcze i specjalną jednostkę Siły Ghods.



Hamas jest tylko pionkiem w grze Iranu i Rosji?

Jak możemy przeczytać w publikacji, Iran już od sierpnia aktywnie planował naruszenie granic Izraela, a plan miał zostać sfinalizowany podczas spotkania w Bejrucie w miniony poniedziałek. A biorąc pod uwagę bliskie ostatnio stosunki Teheranu i Moskwy, śmiało można zakładać, że i Kreml ma w tym swój udział. Co więcej, chociaż nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że tak właśnie było, jeden z amerykańskich urzędników przyznał w wypowiedzi dla CNN, że "oczywiście Iran jest w centrum uwagi", bo "przez lata zapewniał wsparcie Hamasowi i Hezbollahowi".