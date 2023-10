Hamas ma drona Shebab. To irańska konstrukcja

Dron Shebab jest znany Izraelczykom od dłuższego czasu. Hamas intensywnie wykorzystywał go w serii ataków z 2021 roku. Konstrukcja powstała najprawdopodobniej we współpracy z Iranem, gdyż jest podobna do irańskiego drona Ababil-2. Shebab jest jednym z najliczniejszych dronów Hamasu, służącym do ataków kamikadze i rekonesansu.

Rozpiętość drona Hamasu szacuje się na ok. 2,3 metra. Nieznane są dokładne specyfikacje drona Shebab, jednak z pewnością można stwierdzić, że nie jest cudem techniki.

Z dostępnych informacji na bazie zestrzelonych dronów z poprzednich lat wynika, że są to bardzo tanie i wręcz prymitywne konstrukcje. Wykorzystują części, które można znaleźć w sklepie np. silniki DLE 111, czy komercyjne moduły GPS. Pomyślane są jako broń, którą można stworzyć w słabych warunkach technicznych, coś, do czego zmuszony jest Hamas