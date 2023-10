Kolejny atak Hezbollahu? Izraelczycy użyli Patriota

Izraelska armia zestrzeliła obiekt, który naruszył przestrzeń powietrzną na północy kraju. Pojawiły się spekulacje, że należał on do Hezbollahu, organizacji wspierającej atak Palestyńczyków. Do zestrzelenia obiektu Izraelczycy mieli wykorzystać system Patriot.

Zdjęcie Na północy Izraela system Patriot zestrzelił niezidentyfikowany obiekt / MOSTAFA ALKHAROUF / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP / AFP