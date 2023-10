Dziś rano terrorystyczna organizacja Hezbollah działająca w Libanie, przeprowadziła atak na izraelskie pozycje w rejonie Farm Szeba, niewielkiego pasma lądu między Wzgórzami Golan a granicą libańsko-syryjską. Pociskami artyleryjskimi i rakietami ostrzelano trzy instalacje wojskowe.

W oświadczeniu do ataku Hezbollah stwierdził, że dokonał go "na znak solidarności z Palestyńczykami". Izraelczycy od razu dokonali kontrataku, ostrzeliwując pozycje szyickiej organizacji w Libanie za pomocą artylerii i dronów. I nic dziwnego, gdyż za cel Hezbollah wziął "stanowisko radaru", o czym poinformował w oświadczeniu do ataku. Pokazują to nagrania z ostrzelania instalacji w posterunku granicznym na wzgórzu Har Dov.

Reklama