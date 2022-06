M113. Co to za pojazdy?

Produkcja tego transportera opancerzonego rozpoczęła się w latach 60. i od tego czasu powstało ponad 80 tys. sztuk w różnych odmianach. Początkowo były one napędzane silnikiem gaźnikowym, ale od wersji M113A1 zostały one zastąpione silnikiem Diesla. Do momentu wprowadzenia wozu piechoty M2 Bradley M113 były podstawowym pojazdem amerykańskiej piechoty zmechanizowanej. Pomimo iż z czasem rola tych pojazdów się zmniejszała to cały czas pozostaje on jednym z najbardziej rozpowszechnionych wozów na całym świecie.

Pojazd składa się z dwuosobowej załogi i może przewozić do 8 żołnierzy. Jego długość to 5,05 metra, szerokość to 2,69 metra, a wysokość 2,10 metra. Masa bojowa to 11 ton. Pojazd może poruszać się z prędkością 65 km/h na godzinę i dysponuje zasięgiem 480 kilometrów na godzinę. Pojazd uzbrojony jest w karabin maszynowy kalibru 12,7 mm.

Wersja AS4 to specjalne transporty zmodernizowane dla australijskich sił lądowych. Modernizacje obejmują wzmocnienie pancerza oraz zastosowanie nowej jednostki napędowej. M113AS4 posiada nowy silnik MTU 6V199TE o mocy 355 KM, nową skrzynię biegów oraz nowy układ przeniesienia napędu. Takie zmiany wymusiły wydłużenie pojazdu w stosunku do M113 o 66 cm i zastosowanie dodatkowej pary kół nośnych. W M113AS4 zmieniono także uzbrojenie. Wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 zamocowany na dachu transportera zastąpiła mała, jednoosobowa wieża. W wieży zainstalowano wkm M2 HB QCB kal. 12,7 mm.

Australia dostarczyła już na Ukrainę kołowe pojazdy opancerzone Bushmaster, broń przeciwpancerną, drony oraz amunicję - przypomina portal Nine News. Wśród przekazywanej Kijowowi pomocy znalazły się również haubice M777.