Stany Zjednoczone - Meksyk

Granica między państwami w obecnym układzie została ustalona w 1853 roku, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych kupił od Meksyku obecne południowe tereny stanów Arizona i Nowy Meksyk. Na zdjęciu widać fragment granicy między meksykańskim miastem Tijuana (po prawej) i obrzeżami amerykańskiego miasta San Diego (po lewej). Oba miasta położono są na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej nad Oceanem Spokojnym.

Cechą charakterystyczną granicy amerykańsko-meksykańskiej są wysokie płoty, siatki i inne przegrody uniemożliwiające nielegalne przekraczanie granicy. Nie oznacza to jednak, że lokalna społeczność również chce utrzymywać dystans. Dzięki fluorescencyjnym różowym huśtawkom zamontowanym na granicy El Paso (USA) i Ciudad Juarez (Meksyk) zarówno młodsi jak i starsi mogą się spotkać i wspólnie miło spędzić czas. Instalacja została zaprojektowana przez amerykańskich architektów - Ronalda Raela, profesora architektury na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Virginię San Fratello, profesor na Uniwersytecie Stanowym w San José.

W sieci znajdziemy również wiele przykładów, kiedy to płot graniczy wykorzystywany jest w innym, bardziej nietypowym celu, jako "siatka" do gry w siatkówkę czy to na plaży, czy to między mieszkańcami Naco w Stanach i Naco w Meksyku.

Zimbabwe - Zambia

Granica między krajami przebiega przez niezwykle malownicze Wodospady Wiktorii, jeden z siedmiu naturalnych cudów świata. Woda wlewa się do szczelin tektonicznych, które powstały (i powiększają się) w wyniku rozrywania Afryki na dwie części. Przed odkryciem tych terenów przez Europejczyków zwane były Mosi-oa-Tunya, czyli Mgła, która grzmi.

Zdjęcie Również pomiędzy Zimbabwe i Zambią można dostrzec nietypowy przebieg granicy / Wikipedia

Belgia - Holandia

Granica pomiędzy krajami, a dokładnie między Baarle-Nassau i Baarle-Hertog jest niezwykle ciekawa ze względu na skomplikowany układ enklaw i eksklaw. W wielu przypadkach granica biegnie środkiem lub skajem ulicy, przebiega przez domy, kawiarnie, sklepy. To, do jakiego kraju należy budynek decyduje położenie drzwi wejściowych. Ciekawym przypadkiem jest dom, którego drzwi umiejscowione są dokładnie na granicy państw. Władze wielokrotnie przekonywały właściciela, by nieznacznie je przesunął, aby określić przynależność budynku do konkretnego państwa. W związku z odmowami właściciela, budynek ma dwie numeracje - belgijską i holenderską.

Zdjęcie Granica przechodząca przez kawiarnię / CC-BY-SA 3.0 / Wikipedia

Polska - Ukraina

Pomiędzy miejscowościami Horodyszcze (pow. hrubieszowski, Polska) a Waręż (obw. Lwowski, Ukraina) dzięki festiwalowi Landart, powstała praca zatytułowana "Swobodny przepływ". Przedstawia ona dwie ryby, jedna skierowana w stronę Polski, druga - Ukrainy a została wykonana przez lubelskiego artystę Jarosława Koziarę z wykorzystaniem traktora i nasion facelii. Przekaz wydaje się prosty do zrozumienia. Land art, lub w tłumaczeniu "sztuka ziemi" polega na wykorzystaniu środowiska naturalnego do tworzenia instalacji artystycznych, np. poprzez wykorzystanie naturalnych procesów lub niewielkich zmian w krajobrazie.

Dominikana - Haiti

Oba państwa położone są na wyspie Haiti na Morzu Karaibskim w Ameryce Środkowej. Jeszcze na początku XX w. 60 proc. Haiti (kraju) był pokryte bujnymi lasami. W wyniku niestabilnej sytuacji politycznej i złej sytuacji gospodarczej 95% drzew zostało wyciętych, przez co kraj musi mierzyć się z katastrofalnymi w skutkach powodziami.

Zdjęcie Różnica w zalesieniu pokazuje najlepiej granicę między Haiti a Dominikaną / Wikipedia

Trójstyk Austria - Węgry - Słowacja

Miejsca, gdzie zbiegają się granice trzech państw są chętnie odwiedzanymi miejscami przez turystów. Wystarczy zrobić kilka kroków i już jesteśmy w innym państwie, by za chwilę odwiedzić jeszcze inny kraj. Na większości trójstyków są tylko słupki graniczne, pomniki, czasem z flagami trzech państw, na granicy Austrii, Węgier i Słowacji postawiono natomiast trójkątny stolik tak, by wszyscy siedzący przy jednym stole mogli być w trzech różnych państwach

Polska - Czechy

Na koniec bardzo nietypowa granica. Nie tylko dzieli ona państwa ale też jest granicą zlewisk. Trójmorski Wierch jest szczytem o wysokości 1145 m n.p.m., położonym w masywie Śnieżnika. Nazwa, oddająca charakter szczytu, została nadana w 1946 r. przez dra Mieczysława Orłowicza. Zbiegają się tu zlewiska trzech mórz. Z zachodniego zbocza wypływa Nysa Kłodzka położona w zlewisku Morza Bałtyckiego, na południowo-zachodnim zboczu źródło ma Lipkovský potok, dopływ czeskiej rzeki Tichá Orlice w zlewisku Morza Północnego, a u podnóża zbocza wschodniego leży dolina Morawy, która jest w zasięgu zlewiska Morza Czarnego.

Zdjęcie Trójmorski Wierch po lewej i Puchacz po prawej – widok od strony wschodniej / CC-BY-SA 3.0 / Wikipedia