Zmieniająca się sytuacja geopolityczna i globalny wyścig zbrojeń sprawiają, że armie coraz mocniej inwestują w systemy autonomiczne. Wielka Brytania jasno określiła swój kierunek w Strategicznej Ocenie Obrony na 2025 rok. Royal Navy ma opierać się na tzw. modelu high-low mix, czyli połączeniu klasycznych okrętów, samolotów i śmigłowców z flotą bezzałogowych jednostek powietrznych, nawodnych i podwodnych.

Hybrydowa sieć działania

Jednym z filarów tej koncepcji jest program Atlantic Bastion, zakładający stworzenie cyfrowej sieci wykrywania i śledzenia okrętów podwodnych na Atlantyku, Morzu Północnym i w Arktyce. Kluczową rolę odegrają w nim autonomiczni "łowcy", działający na różnych poziomach środowiska morskiego.

Proteus - autonomiczny pokaz siły

Proteus został opracowany w zakładach Leonardo w Yeovil i bazuje na konstrukcji śmigłowca AW09. To pełnowymiarowa maszyna o masie około trzech ton i udźwigu sięgającym jednej tony. Może osiągać prędkość do 260 km/h i pozostawać w powietrzu przez około pięć godzin.

Jej głównym zadaniem będzie zwalczanie okrętów podwodnych, ale nie tylko. Proteus ma wspierać załogowe śmigłowce Merlin i Wildcat oraz myśliwce F-35B, przejmując część zadań bez narażania pilotów i droższych platform. W praktyce oznacza to zarówno zaawansowane misje rozpoznawcze, jak i te bardziej przyziemne, na przykład transport zaopatrzenia.

Śmigłowiec wyposażono w modułową komorę ładunkową, umożliwiającą instalację boi sonarowych, radarów morskich, sensorów i systemów łączności. Co istotne, Proteus nie jest klasycznym dronem sterowanym zdalnie. Już teraz działa z dużym poziomem autonomii, podejmując decyzje na podstawie własnego oprogramowania. Wraz z kolejnymi testami zakres tej samodzielności ma się jeszcze zwiększać.

